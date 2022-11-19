İsveç: Kuzey Akım boru hatlarında yabancı maddeler bulundu

İsveç'in güvenlik servisi SAPO'nun yaptığı açıklamaya göre, Kuzey Akım boru hatlarının patlama alanlarından çıkarılan "yabancı maddelerin" parçalarında patlayıcı izleri bulunduğu bildirildi. Yeni kanıtların, boru hatlarının sabotaj eylemiyle hedef alındığını fikrini güçlendirdiği ifade edildi.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akımı boru hatlarında, Eylül ayı sonunda sızıntılar meydana gelmişti.

Rusya, boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğunu belirtirken, bu eyleme İngiltere'nin karıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalardan ve ortaya çıkan tablodan en çok yararlanan ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarıyla ABD olduğunu öne sürmüştü.