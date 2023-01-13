İsveç Dışişleri Bakanı'ndan NATO'ya üyelik açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 'utanmaz hareketin, NATO'ya üyelik sürecini baltaladığını' söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de SVT'ye yaptığı açıklamada, provokasyonun, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini baltaladığını söyledi.

Billström, "Bu utanmaz hareket, değerli müttefikimiz Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını sağlamak için adım adım birbirimize güven duyma sürecini zorlaştırma ve geciktirme riski taşıyor. Meclis Başkanımız Norlen'in Türkiye gezisinin iptal edilmesine üzülsek de Türkiye'nin tepkilerini çok iyi anlıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli." diye konuştu.

Tobias Billström, İsveç'in provokasyonla baltalanan NATO'ya üyelik sürecinin, Rusya'nın işine yaradığını savunarak, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in güvenliği açısından en önemli dönemi yaşıyoruz. Bunun ciddiyetinin altını yeterince çizememişiz." değerlendirmesinde bulundu.