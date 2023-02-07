İsveç Başbakanı: Türkiye hazır olduğunda NATO görüşmelerini sürdürmeye hazırız

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakma eylemi sonrası askıya alınan NATO’ya üyelik görüşmeleriyle ilgili konuşan İsveç Ulf Başbakanı Krissterson “İlk yapmamız gereken durumu sakinliğe kavuşturmak. Çevrenizde her şey yanarken düzgün konuşmalar yapmak zordur” dedi.

Reuters’ın haberine göre; Krissterson, görüşmelerin yeniden başlaması için koşulların iyi olduğunu ancak mayıs ayında olması beklenen seçimler nedeniyle Türkiye’nin iç politikaya yoğunlaştığını söyledi. Kristersson “Türkiye görüşmelere başlamaya hazır olduğunda biz tabii ki hazırız” diye konuştu.