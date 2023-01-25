İsveç Başbakanı: Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor

İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin gündeme dair konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kristersson, "İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz. Türkiye, kendi kararlarını kendi verir, buna saygı duymak zorundayız, bu süreci sakinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kristersson, Finlandiya'nın İsveç ile NATO'ya beraber girmek istediğine dikkati çekerek, "Finlandiya, hala NATO'ya İsveç ile beraber girmek istiyor. İsveç'in NATO'ya üye olması engellenirse, bu durum Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmesine engel teşkil etmez" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e yönelik son açıklamalarına da değinen Kristersson, "Erdoğan'ın açıklamasına yorum yapmayacağım. Bunu kimsenin, 'Erdoğan kapıyı kapattı' şeklinde yorumladığını sanmıyorum" dedi.

Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği konusunda açık konuşmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"28 ülke, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında bireysel kararlar aldı, Türkiye kendi kararını veriyor. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya uymamız için işleyen bir diyalog gerektiriyor ve bu garip bir şey değil. Aksi taktirde bunun İsveç güvenliği için sonuçları var."

'Kitapların yakılmasının çok karanlık bir tarihi vardır'

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına değinerek, şunları kaydetti:

"Kitapların yakılmasının çok karanlık bir tarihi vardır. Bunu belirtmek, Türkiye'ye yaranmaya çalışmak değildir. Türkiye'de ve protestoların düzenlendiği Afganistan ve Pakistan gibi diğer ülkelerde sert tepkiler var. Sosyal medyada, İsveç mallarını boykot etmek isteyen sesler yükseldi. Hükümet, durumu yakından takip ediyor."

İsveç Savunma Bakanı Jonson da İsveç'in NATO'ya üye olması için çabalarının devam edeceğini ve bunun İsveç'in NATO güvenliğine çok şey katacağını belirtti. (AA)