İsveç Başbakanı Kristersson yarın Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Kristersson ile Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alınacak.

Haber Merkezi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, "stratejik ortak" İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. (AA)