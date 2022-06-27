İsveç Başbakanı: İsveç güvenli bir sığınak olmayacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün bir araya gelerek, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği süreci ve NATO Zirvesi hakkında görüştüler. Görüşmelerin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, güvenlik endişelerini daha fazla ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

NATO üyesi tüm ülkelerin güvenlik kaygılarının ele alınması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" diye konuştu.

'Türkiye ile NATO üyeliği görüşmelerinin kısa sürede tamamlanacağını umuyorum'

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanabileceğini umuyorum. İsveç teröre karşı güçlü duruşunu korumaya devam edecek, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak" dedi.