İstismardan tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Kızı H.K.G'nin 6 yaşında istismara maruz kalmasına göz yuman İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile H.K.G'yi yıllarca cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi dün sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

İstekli dün akşam İstanbul Pendik'te gözaltına alınmıştı. Gümüşel de bu sabah gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesi ortaya çıktı

CNN'in aktardığı habere göre 6 yaşındaki H.K.G.'yi 'evlendiren' Yusuf Ziya Gümüşel, ifadesinde Hiranur Vakfı’nda "fahri imam" olarak çalıştığını söyledi. Gümüşel, “Benim kızım olan H.K.G’nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra düğüne yakın bir tarihte Sancaktepe’de ben kızımın ve Kadir İstekli’nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar” dedi.

'Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu'

Kadir İstekli’nin 25 yıldan bu yana vakfın 'öğrencisi' olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, “Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir’in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, “Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti. Kamuoyundaki tepkilerin üzerine geri adım atılmış ve duruşmanın tarihi erkene çekilerek 30 Ocak 2023 günü görülmesi kararlaştırılmıştı.