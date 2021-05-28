İstismarcı 'şeyhin' tanığı tarikat üyeleri çocuğu ve aileyi suçladı

Sakarya’da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Uşşaki Tarikatı lideri Eyüp Fatih Şağban’ın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen tarikat üyelerinden biri çocuğu suçlayarak "Hiç taciz edilmiş gibi bir hali yoktu" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Eyüp Fatih Şağban’ın, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tarikat üyeleri Sakarya Adliyesi önüne gelerek duruşmayı takip ederken polis ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan Şağban, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada dinlenilen tarikat üyesi tanıklardan biri "Sanık, bizim hocamızdır. Ben Y.'nin 3'üncü kata çıktığını hiç görmedim. Y., biz dergahtayken çok neşeli ve mutluydu. Hiç taciz edilmiş gibi bir hali yoktu. Ayrıca dergahtan ayrılınca da, 'Ben sultandan ayrıldım' şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı" diye konuştu.

Tarikat üyesi tanıklar çocuğun ailesinin Şağban'a "kumpas kurduklarını" iddia etti.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.

'Bu kadar dehşet bir talebe inananmadık'

Mahkemenin ardından açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye İhbar Sorumlusu Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün UCİM olarak 10 ila 12 yaş aralığında kaldıkları dergahta istismara uğrayan çocuğumuzun yanındaydık. Dosyada sanık tarafından sunulan tüm tanıklar dinlenildi ve tanıklar istismarın olmadığına dair beyanda bulundu, ancak hepimizin bildiği gibi bir istismarın birilerinin gözünün önünde olması mümkün değildir. Bizden istismarın olduğuna dair tanık sunmamızı isteyerek sanığın tutuklu yargılanmaması talebinde bulundular. Bir çocuğun istismara uğradığını bir tanıkla ispat etmek kadar hayatın olağan akışına ters ve bu kadar dehşet bir talebe inanamadık ve bu talebin kabul edilemeyeceğine dair beyanımızı sunduk. Sonuç itibariyle tanıkların hepsi dinlendi, eksik olan hususlarla ilgili ara karar oluşturularak sanığın tutukluluğuna ve davanın 23 Haziran'a ertelenmesine karar verildi. 23 Haziran'da adaletin yerine ulaşacağına inancımız tamdır, çocuğumuzun yanındayız" dedi.