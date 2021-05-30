İstismarcı Sercan Keskinkılıç gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında, Adana'da kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı belirtilen Sercan Keskinkılıç'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.