İstismarcı hoca tahliye edildi

"Din hocası" sıfatıyla kadınlara istismarda bulunduğu görüntüler ortaya çıkan istismarcı Burhan Dalğali davasında karar çıktı.

İstanbul Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Burhan Dalğali ve avukatı katıldı. Sanık Dalğali savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseden para almadım, karşı taraf bana iftira atmaktadır. Bu olay nedeniyle ben mağdur oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna muhalefet" suçundan sanık Dalğali'yi 4 ay 5 gün hapis cezası ile 500 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığa, "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 820 TL adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, aynı gerekçelerle bu cezayı da erteledi.