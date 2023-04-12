İstismara ilişkin yeni skandal: 'Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış'

Tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz, AKP'den Milletvekili olabilmek için başvuruda bulunmuş ve birçok siyasetçi ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Barış Pehlivan bugünkü yazısında 'SS' adlı kitaplarında yer alan bir detaya daha değindi. İddiaya göre Alagöz'ün Aile Bakanlığı yetkilileri, tecavüzün yaşandığı yerde ağırlandığı ortaya çıktı.

Pehlivan'ın köşe yazısında yer alan bölüm şöyle:

"Duyuyoruz ki 'SS' kitabımızda yazdığımız tecavüz skandalını kapatmak için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Çocuğa tecavüz soruşturması devam ederken şüpheliyle makamında görüşen Aile Bakanı Derya Yanık ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise sessiz kalıyor.

Biliyorsunuz; bakan Yanık, görüştüğü tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz’ü tanımadığını iddia etti. Görüşmeye, görevdeki hâkim Ömer Azküçük’ün aracı olduğunu belirtti. O halde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın iki çift laf etmesi gerekmiyor mu?

Kaldı ki...

Bakan Derya Yanık, tanımadığını iddia ettiği tecavüz şüphelisini kendi yardımcısına da sorabilir. Zira, Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Sadullah Alagöz oldukça yakın. Öyle ki, Ergüneş’in de bakanlıktaki makamında Alagöz’ü ağırlamışlığı var...

Sadece bu kadar da değil...

Daha ağırının fotoğrafı da ortaya çıktı.

'SS'yi okuyanlar bilir; mağdur çocuk E.M. 'Sinpaş Altınoran' adlı sitenin içinde yer alan ve Alagöz’ün sahibi olduğu pastanede tecavüze uğradı.

İşte ne acıdır ki...

Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş de tecavüzün yaşandığı o pastanede Sadullah Alagöz’ü ziyaret etmişti. Sadullah Alagöz, 18 Ocak 2022’de gerçekleşen bu buluşmanın karesini yine sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaşmıştı:

'T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yrd. Sn. İsmail Ergüneş Beyefendi’yi Sinpaş Altınoran Özsüt şubemde misafir ettik. Gündemdeki konular başta olmak üzere projelerimizi ve diğer iş kollarımızı istişare etme fırsatı bulduk. Bu hoş ziyareti için Sn. Bakanım İsmail Ergüneş Beyefendi’ye şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.'

Peki...

Sadullah Alagöz’ün çocuğa tecavüz etmekle suçlandığı yer olan pastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ergüneş’in sorumlu olduğu iki birim ne?

Yazayım:

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü!

Evet, devlette bizzat tecavüz mağduru çocukla ilgilenmesi gereken kurumlar. Yani, nereden tutsanız elinizde kalıyor.

Ve sahi...

Nedir bu Aile Bakanlığı’nın Sadullah Alagöz hayranlığı?

Mobilya tasarımcılığı ve kafe işletmeciliği yapan bir işadamı ile neden bu kadar ilgililer?"