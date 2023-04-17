İstismar zanlısı bakanlığı ziyaret etmişti, bakan yardımcısından mağdur çocuğun haberlerine engel

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yayımladıkları 'SS' kitabıyla bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğraflarını ortaya çıkarmıştı.

Skandalla ilgili olarak Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlanan bir içeriğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebiyle erişim engeli getirildi.

Erişim engeli talebinde ilgili içerikte Ergüneş'in "iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verildiği" iddia edildi.

Ergüneş'in talebinin ardından mahkeme, "Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabı 'SS', tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Fotoğrafla susturdu" başlıklı habere erişim engeli getirdi. İlgili haberde Alagöz'ün Ergüneş'i ağırladığı bir sosyal medya paylaşımına yer veriliyordu.

Adının geçmediği habere erişim engeli talebi

Mahkemenin konuyla ilgili erişim engeli kararı verdiği bir diğer yazı da Cumhuriyet'te yayımlanan Terkoğlu'nun istismara uğrayan E.M.'nin skandalla ilgili ifadelerini köşesine taşıdığı "SS’deki mağdur çocuk konuştu" başlıklı yazısı oldu. Yazının engellenmesini talep eden yine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'ti.

Erişim engeli talebinde de Terkoğlu'nun yazısıyla Ergüneş'in yine "iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verildiği" iddia edildi.

Bakan Yardımcısı Ergüneş'in isminin geçmediği ilgili içerikte, Ergüneş'i ima eden bir ifadenin de yer almadığı görüldü.