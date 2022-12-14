İstismar davasında o ifade kurgu çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuk skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 6 yaşındayken evlilik adı altında sistematik istismara maruz bırakılan H.K.G. 2012 yılındaki soruşturmada verdiği ifadenin arka planını anlattı. H.K.G. ifadenin kendi beyanları olmadığını, ailesi tarafından hazırlanan ifadeyi imzaladığını söyledi.

‘17 yaşındayım' dedirttiler

H.K.G. o ifadeyi 17 Ağustos 2012’de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Büro Amirliği’nde vermiş ve şöyle demişti:

“Kadir İstekli ile tanışıp birbirimizi sevdik. Ailelerimizin onayı ve kendi isteğimizle 7 Nisan 2012’de düğün yaptık. Kimsenin zorlaması ve baskısı olmadan kendi isteğim ve rızam ile ilk cinsel birlikteliğimi resmi nikâhsız eşim Kadir İstekli ile yaşadım. Benim asıl yaşım 17’dir. Babam benim yaşımı okula gitmeden hafız olayım diye küçük yazdırmış. Resmi nikâhımı da 16 yaşıma girince mahkeme kararı ile yaptırmayı düşünüyoruz. Kimseden davacı, şikâyetçi değilim.”

Kemik testine başkası girdi

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre H.K.G. şikâyetçi olduğu ve davanın açıldığı soruşturmada 2012’de kendisinin yerine kemik yaşı testine başkasının sokulduğunu söyledi. Ayrıca bu soruşturmada verdiği ifadenin de arka planını anlattı. H.K.G. ifadenin kendi beyanları olmadığını, ailesi tarafından hazırlanan ifadeyi imzaladığını söyledi.