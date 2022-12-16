İstismar davasında 2012 yılında verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye gitmiş, muayene eden doktor yaşının küçük olması nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.K.G.'dan yaş tespiti raporu istenmişti.

Yerine başkası girmiş

Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden H.K.G., burada röntgen filmi çekilmesi için beklediği sırada, yerine başka birisinin girdiği, kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Şüphelilerin hastanede kendi aralarındaki konuşmaya H.K.G'nin de şahit olduğu, başka birinin kemik testine sokulduğundan bu şekilde haberdar olduğu iddianamede anlatılmıştı. H.K.G. yerine 18 yaşında bir kişinin teste girmesi gerekirken, daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızdığı, "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz. Ama savcı iyi yedi" sözleri de iddianamede aktarılmıştı.

Dava dosyasına giren 2012 tarihli yaş tespiti raporu ortaya çıktı. Raporda H.K.G.'nin doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtiliyor. Rapor tarihinde oy birliğiyle verilen raporda 14 yaşında olduğu görülen H.K.G.'ye ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapılıyor.