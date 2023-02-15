İstiklal saldırısı soruşturması tamamlandı: Saldırganın ifadesindeki 'ÖSO' detayı kayboldu

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin iddianame önceki gün tamamlandı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 154 sayfalık iddianamede saldırgan Ahlam Albashır’ın ifadesine de yer verildi. Ancak Albashır’ın savcılık ifadesinde belirttiği ÖSO’ya dair iddialar iddianamede yer almadı. Albashır’ın ifadesinde belirttiği Muhammed ve Meryem isimli iki kardeşinin bulunduğuna iddianamede de değinildi. Ancak Albashır’ın ifadesinde değindiği, “Muhammed, IŞİD saldırısında ayaklarından yaralandı. Tedavi olduktan sonra tekrar ÖSO’ya katıldı” şeklindeki beyanı iddianamede yer almadı.

Gazeteci İsmail Saymaz saldırgan Albashir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinin tamamını yayınlamıştı. Albashir ifadesinde, “2002’de Halep’te doğdum. 2013’e kadar burada kaldım. Altı kardeşiz. Üçü vefat etti, ikisi hayatta. Babam ben beş yaşındayken vefat etti. 2013’ten sonra ben, annem ve kardeşim Süleyman ile Ebu Hanaya’ya gittik. Çadırda yaşadık. Annem vefat etti. Kardeşim Meryem ve ağabeylerim Muhammed ve Mahmud ile Rakka’ya kuzenimin yanına gittik. Muhammed, DEAŞ saldırısında ayaklarından yaralandı. Tedavi olduktan sonra tekrar ÖSO’ya katıldı. YPG, Rakka’ya saldırdı. Mahmud, Meryem ve Muhammed’in eşiyle YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e geldik. Pastanede çalışmaya başladım. YPG’li Ahmet Arreş ile sevgili oldum. İki ay sonra ayrıldım. Ahmet Arreş, YPG adına talepte bulunmadı. Pastanede çalıştığım sırada ‘Mümbiç Diyar’ ve ‘Ferhat' isimli YPG’de üst düzey görevdeki kişiler Cerablus’a giderek, bilgi toplamamı istedi. Kabul etmedim. Ahmet Arreş’in peşinden Cerablus’a gittim. Bir gece kaldım. Dönüşte Münbiç’e giderken, kimliğimi yırttılar. Kimliksiz girdiğim için YPG aleyhine casusluktan beni tutukladılar. Bir ay cezaevinde kaldım” dedi.