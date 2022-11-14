İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralananlar o anları anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.

DHA'nın haberine göre patlama sırasında İstiklal Caddesi’nde gezen 27 yaşındaki Ahmet Mert “Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik” dedi. Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan ise “10 senedir İstiklal Caddesi’ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız” diye konuştu.

