İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.

AA'nın haberine göre aralarında "Hüsam kod adlı" şüphelinin de olduğu belirtilen 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.