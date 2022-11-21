İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme

Saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi daha tutuklandı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.

AA'nın haberine göre aralarında "Hüsam kod adlı" şüphelinin de olduğu belirtilen 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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