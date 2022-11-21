İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.
AA'nın haberine göre aralarında "Hüsam kod adlı" şüphelinin de olduğu belirtilen 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme
Saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi daha tutuklandı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda tutuklananların sayısı 24'e yükseldi.
AA'nın haberine göre aralarında "Hüsam kod adlı" şüphelinin de olduğu belirtilen 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.