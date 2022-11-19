İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası verilen ifadede 'ÖSO' ayrıntısı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan Ahmad Haj Hasan, Yasir Al Korali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hüseyin Güneş, Rama Eltaha ve Ahmed Elşeybun'un ifadeleri ortaya çıktı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, ifadelerde, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ferhat Habeş ve Fatma Berkel'in evine yerleştiği, daha sonra Ferhat Habeş'e ait tekstil atölyesinde kaldığı belirtildi.

Albashir daha sonra da kısa süreliğine Ahmad Haj Hasan'ın ve Rama Eltaha'nın evinde kaldı.

Ahmad Haj Hasan'ın savunması ise dikkat çekti. Hasan savunmasında PKK'lı olmadığını ağabeyinin Özgür Suriye Ordusu'nda savaşırken hayatını kaybettiğini özellikle belirtti ve “Ben asla PKK’yı tutmuyorum. Benim ağabeyim Suriye Özgür Ordusu’nda şehit edilmiştir. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.