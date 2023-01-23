İstiklal Caddesi'nde yürüyen grup 'Yaşasın şeriat' sloganı attı

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasını protesto etmek için Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu'na yürüyen gerici grup tekbir getirip "Yaşasın şeriat" sloganları attı.
İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması nedeniyle İsveç Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Ellerinde Türk bayrağı ve AGD flamalarıyla İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği", "Yaşasın şeriat", "Tek yol şehadet" sloganları atıp, tekbir getirdi.