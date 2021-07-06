'İstifa mektubu cebinde gezen Bakan' iddiası: İhaleyle gündeme gelmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşinin eğitim kurumlarına 25 milyon liralık satış yaptığına dair bilginin ortaya çıkmasının ardından şirketin ortağı sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış, "Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var" diyerek başka bir odağa dikkat çekmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, konuyu köşesine taşırken, iddiaya göre Bakan Selçuk bu haberler sonrası cebinde istifasıyla geziyor.

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

Kulaktan kulağa, hemen her bakanlıktaki usulsüzlükler yayılıyor. “Bu bakan artık kesin gider” deniliyor. Öyle ki bir bakanın, istifa mektubu cebinde gezdiği söyleniyor.

O ki ilk göreve geldiğinde bazı kesimler umutlanmıştı. Hani kökenden AKP’li değil ya, “yanlışlara müdahale eder” denildi. İllüzyon bozuldu; o geldi, tarikat müritlerini çocukların sınıflarına soktu.

Evet, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u yazıyorum.

Takip edenler bilir; bakanın kardeşi Oktay Selçuk’un ortağı olduğu şirket hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şirketin diğer ortağı Selçuk Özdemir de “Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var” dedi.

İddia büyüktü. Söyleyen de sıradan biri değildi. Yıllarca eğitim camiasının içinde bulunmuş, Bakan Ziya Selçuk’un yakınında olan bir kimseydi.

Ben de “o grubun” peşine düştüm. Lakin kime sorsam, sessiz kalmayı tercih etti. En sonunda MEB’i iyi bilen bir kaynağım, “Bakanlıktaki durumu anlamak için bu ihaleye bak” dedi.

İşaret ettiği o ihale gerçekten garip gözüküyordu. Anlatayım...

İhaleyi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 26 Mart’ta yaptı. İhalenin adı şuydu: Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Görme Engelli Öğrenciler için Sesli Betimleme Montajı ve Braille Anlatım ile Hazırlanmış Video Üretimi Hizmet Alımı.

Bakanlık iki şirketi davet etti, fiyat aldı.

Sonunda ihaleyi kazanan şirketi görünce çok şaşırdım. Zira, görme engelli öğrenciler için hazırlanacak video ihalesini arıcılık yapan bir şirket aldı. Evet, MEB ihalesi “Üstün Arıcılık Hayvancılık Tarım Ürünleri” adlı firmaya verildi. Ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin merkezi Malatya’da gözüküyordu. Kurucuları ise Ankara’da yaşıyordu. İhalenin bedeli 975 bin liraydı.

Arıcılık ve hayvancılık üzerine uzmanlaşmış olan bu şirketin sırrı da çıkar bir gün...

Şehir Hastaneleri'ni alan firmayı tanıyalım...

Pehlivan aynı yazıda 5 Şehir Hastanesi'nin işletmesini Rönesans'tan satın alan Danimarkalı ISS firmasının kendi ülkesinde nasıl gündeme geldiğini de yazdı:

Çok değil, beş ay önce ne oldu biliyor musunuz?

Danimarka Savunma Bakanlığı, yemekten temizliğe dokuz alanda hizmet aldığı ISS ile ipleri kopardı.

Zira, Savunma Bakanlığı personeli ISS firmasından çok şikâyetçiydi. Öyle ki yemeklerin ve hijyenin ne kadar kötü olduğunu fotoğraflarıyla ifşa ettikleri bir Facebook grubu bile açtılar.

Sonunda...

Danimarka parlamentosu Şubat 2021’de toplandı.

Ve normalde 2024’e kadar devam etmesi beklenen ISS-Danimarka Savunma Bakanlığı anlaşması feshedildi.

Sözün özü, “dünya lideri” diye bize övülen şirketten kendi ülkesi şikâyetçi.