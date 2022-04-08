İstifa eden MHP'li televizyon binasında saldırıya uğradı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin 'Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor' yönündeki açıklamalarının ardından parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırılmak üzere parti disiplinine sevk edilmişti.

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç da, Ersoy'un merkez disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini söylemişti.

Yerel televizyon Deniz Postası TV'ye konuk olan Sedat Kılınç saldırıya uğradı. Deniz Postası TV'nin sosyal medya hesabından kanala saldırı yapıldığı duyurularak, "Ülkü Ocaklı 40-50 kişilik grup gazetemize saldırı düzenleyip konuğumuz Sedat Kılınç'ı döverek kaçırdılar" ifadelerine yer verildi.

'Alçakça bir saldırı oldu'

Kılınç'la birlikte kanal çalışanları ve program sunucusu Gazeteci Azim Deniz de darp edildi. Saldırı sırasında başından yaralanan Azim Deniz'in özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Halk TV'ye bağlanan Sedat Kılınç "Yaklaşık 50-100 kişilik bir grubun saldırısına uğradım, kim olduklarını bilemiyoruz. Alçakça bir saldırı oldu. Şu anda hastanedeyim. Emniyet güçleri araştırıyor. Kaçırılma doğru değil. Önce televizyon binasında sonra aşağıda saldırı oldu, sonra aracıma binerek hastaneye geçtim. Bir gün önce istifam olmuştu, röportaj vermeyeceksin dediler" dedi.