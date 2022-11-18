İstifa eden Akşener'in başdanışmanı: AKP içindeki muammalı konuları Erdoğan'a ileteceğiz

İYİP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüten Murat Çuhadar, kısa bir süre önce fikir ayrılıklarını öne sürerek partiden istifa etmişti.

Çuhadar'ın Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek kararı aldığı duyurulmuştu. Murat Çuhadar'ın "2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak AKP ve Erdoğan’a destek çalışmaları başlatacağı" öne sürülmüştü.

Yandaş Yeni Akit'in haberine göre, "2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını" söyleyen Çuhadar, “Tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Erdoğan’dır” dedi.

Türkiye’nin Yüzyıl Platformu’nu 16 Kasım 2022 tarihi itibariyle kurduğunu belirten Çuhadar açıklamasında "İktidar kanadında toplum vicdanını rahatsız eden unsurların yüksek sesle dillendirilmesi, pozitif bir destek unsurudur. Ayrıca gerçek demokrasinin gereğidir. Bu nedenle gerek parti içerisinde, gerek bir takım kamu kurumlarında muammalı durumda olan konuların Sayın Cumhurbaşkanına iletilmesi hususunda platformumuz her türlü adımı ve gayreti sonuç alana kadar gerçekleştirecektir" diye konuştu.