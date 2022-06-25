İşten çıkarılan turizm emekçisi parasını alamayınca çatıya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otel tarafından işine son verildiğini ve parasını alamadığını belirten A.K. isimli işçi, personel lojmanının çatısına çıktı.
Yaklaşık 4 saat boyunca çatıda dolaşan turizm emekçisi arkadaşı tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Arıdından Çolaklı Jandarma Karakoluna götürülen A.K., "işten çıkarılmasına rağmen parasının ödenmediğini, bu durumu protesto etmek amacıyla çatıya çıktığını" dile getirdi.
Otel yetkilileri A.K.’nin alacağının verilmediğini kabul ederek Pazartesi günü mesai başlamasıyla birlikte ödeme yapacaklarını öne sürdü. (İHA)