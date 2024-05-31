İşten çıkarılan İzBB işçileri eyleme devam ediyor: 'İşimizi alana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlığa Cemil Tugay'ın seçilmesinin ardından işten çıkarmalar başlamıştı. İzBB'ye ait İzenerji ve İzdoğa şirketlerinde işten çıkarılan ve sayıları 250'yi bulan işçiler, Konak'taki Egemenlik Binası önünde oturma eylemine geçmişti.

İşten çıkarılan işçiler, bugün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü ve Patronların Ensesindeyiz de katıldı.

İşçiler: 'Yanlış bilgiler kasıtlı olarak kamuoyunda dolaşıma sokuluyor'

Basın açıklamasına, "İşimize son verilen süreci meşrulaştırmak için kullanılan bazı ifadeler ne yazık ki kamuoyunu yanıltıyor, bize bankamatik memuru ya da fazlalık personel muamelesi yapılıyor ancak durum böyle değil gerçekleri bizden dinlemenizi isteriz" diyerek başlayan işçiler, sürecin başından bu yana bu yanlış bilgilerin kasıtlı olarak kamuoyunda dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

İşten çıkarılan işçi sayısının iddia edildiği gibi 20 olmadığını, kendilerine ulaşan 150'yi aşkın arkadaşlarının da işlerine son verildiğini ve ilerleyen süreçte işten çıkarılacakların sayısının binleri bulabileceğinin konuşulduğunu belirten işçiler sözlerine şöyle devam etti:

"Bir diğer yanlış bilgi ise, işine son verilenlerin yalnızca büro personeli olduğu ve herkese başka iş kollarında çalışması için teklifte bulunulduğu yalanı. Oysa, işine son verildiğinin bilgisi dahi verilmeden günlerce çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Üstelik yalnızca büro işçisi değil, içimizde katı atık işçileri, ataması yapılmayan öğretmenler, kapsam dışı 15 mühendis arkadaşımız ve daha çok sayıda farklı işleri üretenlerimiz var.

Biz hakkımız olanı istiyoruz, seçimlerde aday belirleme süreçleri de buralarda yaşanan kişisel kavgalar da biz emekçilerin gündemi değil, eski yönetimle yeni yönetim arasında yaşanan siyasi çekişmelerde olan biz emekçilere oluyor.

Buradan Cemil Tugay'a ve CHP yönetimine sesleniyoruz: Bu haksızlığa dur demek iki dudağınız arasından çıkan bir sözcüğe bakar.

Biz hakkımızın bilincindeyiz, bir araya geldiğimizde güçlü olduğumuzun farkındayız. Yalnızca hakkımızı istiyoruz. Tüm yurttaşların hak ettiği gibi insanca şartlarda çalışıp yaşamımızı kazanmak istiyoruz.

Ve uyarıyoruz: Hakkımız olanı, işimizi alana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz! Biz haklıyız, biz kazanacağız!"