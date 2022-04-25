İşten atılan Enerji-Sen üyelerinin yürüyüşü sürüyor: Bursa'dan seslendiler

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan EnerjiSA-Başkent Elektrik işçileri eylemlerini Sabancı Holding'in merkezine taşımak için Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü sürdürüyor.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen üyesi işçiler bugün Bursa'da "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankart açarak bir basın açıklaması yaptılar.

Enerji-Sen adına yapılan açıklamada "Bizim ekmek kavgamızı, insanca yaşam talebimizi gören işveren önce bizim örgütlülüğümüzü dağıtmaya, sarı sendika ile kol kola girerek yalanlar üretmeye başladı. Daha sonra da bu sendikanın temsilciliğini yapan işçi arkadaşlarımızı 04 koduyla, yani ortada hiçbir gerekçe yokken işten attı" denildi.

'27 Nisan'da Sabancı Kuleleri'nde olacağız'

İşten çıkarılan işçilerin "Afet bölgelerinde çalışırken bizi takdir ediyordunuz, bize plaketler veriyordunuz. Şimdi ne oldu da bizi kapı önüne koyuyorsunuz? Bu böyle olmaz, işimizi geri istiyoruz" demek için Başkent Elektrik'in Genel Müdürlüğü önünde 4 hafta süren bir mücadele başlattığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada "Başkent Elektrik yetkilileri bu şirketi kendilerinin yönetme kabiliyeti olmadığını itiraf edercesine yalanlar yayarak sorularımıza yeterli cevap dahi veremedi. Biz de öyleyse bu direnişi Başkent Elektrik'in bağlı olduğu Sabancı firmasının önüne taşıyacağız dedik. Ve yola çıktık, dün Eskişehir'deydik, bugün Bursa'dayız. Yarın İzmit'te olacağız. Ve 27 Nisan günü saat 3'te Sabancı Kuleleri'nin önüne direnişimizi taşımış olacağız" denildi.

TKP'den işçilere destek

İşçilere TKP Bursa İl Örgütü de destek verdi. TKP Bursa İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Sendikalı oldukları için işten atılan Enerji-Sen üyeleri Sabancı Center yürüyüşlerinin Bursa ayağında. Sabancılar değil direnen işçiler kazanacak!" denildi.