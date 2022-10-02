İstekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi.

İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.