İstek şarkıyı bilmediği için müzisyeninin yüzünde şişe kırdılar

Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı 26 yaşındaki Yusuf Karagündüz, 8 Ekim Cumartesi gece yarısı iki kişinin istek parçasını şarkıyı bilmediği için çalamayacağını ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre şahıslardan biri, kullandığı araçla geri giderek grubun önünü kesti. Karagündüz, diğer şahıstan müsaade isteyince küfürle karşılaştı, şişeyle saldırıya maruz kaldı.

Yüzünde kırılan içki şişesiyle yaralanan Karagündüz, "Bir anda yüzümden kan fışkırdı. Gitarist arkadaşıma seslendim. Koşarak bana doğru gelince arabayla kaçmaya çalıştılar. Arabanın camını yumruklamaya başladım. Arabanın kapısını açıp birkaç tane vurdum. Olay yerinde toplanan vatandaşlar da onları darp etti. İstedikleri parçayı çalmayınca, kafaları güzel olunca bana bunu yaptılar. Arabayı bilerek benim üzerime sürdüklerinden emin değilim ama yanındaki arkadaşı beni görünce direkt küfretti. Biri küfretti diğeri yüzüme içki şişesini indirdi. Sonra arabadan muştayı çıkardı. Gitarist arkadaşım üzerlerine gidince kaçmaya başladılar. Sonra beni hastaneye götürdüler ve karakola gidip şikayette bulundum. Karakolda verdikleri ifadede de 'kafamız güzeldi, hiçbir şey hatırlamıyoruz. Biz sana mı vurduk abi' dediler. Suratımda kırıklar, kesikler, dikişler var. Sonuna kadar şikayetçiyim, mahkemeye vereceğim. Gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi.