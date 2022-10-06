'İstek parça' şiddeti: Burnunu kırdılar

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek parça nedeniyle katledildiği olay tüm Türkiye'de geniş yankı bulurken benzer bir olay İstanbul'da meydana geldi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, geçen yıl Ekim ayında arkadaş grubuyla ünlü bir eğlence mekanına giden 20 yaşındaki Arda Güner, istek parça çaldırdı. Bu sırada kendi istek parçası çalmakta olan ve Güner'in değiştirmesiyle çılgına dönen 25 yaşındaki Mert Öztürk, Güner ve arkadaşlarının bulunduğu masaya gelerek "neden şarkıyı değiştirdin" diye sordu.

Şarkımı niye değiştirdin kavgası

Kendisinin istek parçasının çaldığını bilmediğini belirten Güner özür dilese de bu Öztürk'ü sakinleştirmedi. İstek parçası değişen adam, parçayı değiştiren Güner'e hem yumruk hem de kafa attı. Garsonların ayırdığı 'istek parça' kavgasında olayı sakinleştirmek istedikçe darp edilen Arda Güner'in burnu kırıldı.

'İstek parçasını bilmeden değiştirdim, özür dilerim'

Hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olan Arda Güner, savcılıkta ifade verdi. 5-6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye gidip hastanede geceyi sonlandırdığını anlatan Güner, "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Ben onların istek parça yaptığını ve dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. İstek parça yapan kişi masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi. Sonrasında karşı tarafın kalabalık bir şekilde masalarına gelip hem kendisini hem de bir arkadaşını darp ettiğini ekledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda iddianamesini hazırladı. Taraflar arasında istek parça nedeniyle tartışma çıktığını ve Mert Öztürk'ün Arda Güner'i kafa atarak darp edip burnundaki kemiği kırdığını belirten savcılık "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.