İşte Türkiye'nin konuştuğu istismar davasındaki 8 kritik isim

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında 6 yaşından itibaren istismara maruz kalan H.K.G.'nin dava dosyasını köşesine taşıdı.

Erkin '8 kritik' isim başlıklı yazısında davanın ileri bir tarihte görüleceği için delillerin karartılmadan tapelerde ismi geçen isimlerin sorguya alınması gerektiğini belirtti.

İşte ses kayıtlarına da yansıyan istismar dosyasına ait Erkin'in yazısının ilgili bölümü:

"Babası tarafından 6 yaşında Kadir İstekli'yle evlendirilen ve evliliğinin ikinci gününde tecavüze uğradığı iddia edilen H.K.G olayını tüm Türkiye konuşmaya devam ediyor. Günlerdir 21 sayfadan oluşan “Bilirkişi Raporu”nu okuyorum. Odatv'den gazeteci-yazar Can Özçelik'in ortaya çıkardığı 4 saat 42 dakika 27 saniyelik ses kayıtlarından bahsediyorum. Bilirkişi Orhan Uyanık'ın raporla ilgili son sözüyle başlayalım:

“…Yapılan çözümlemede konuşmacılar H.K.G. ve Kadir İstekli olarak isimlendirilmiş, her konuşmacı farklı renk kullanılarak çözüm tutanağına işaretlenmiştir. Özellikle suça ve şikayete ilişkin bu bölümler kalın puntolarla belirtilerek çözüm tutanağında gösterilmiştir.”

'Her şey Hocaefendiye çıkıyo'

Şimdi gelelim çözümlemesi yapılan, toplamda 4 saat 42 dakika 27 saniye olan ses kayıtlarındaki kritik isimlere! Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel, H.K.G. ile evlendirilen Kadir İstekli, H.K.G.'nin kardeşiyle evlenmesi istenen Adem Coşkun, imam nikahında şahit olan Osman Hoca ve Muhammed Topal, H.K.G.'yle altı yaşında evlenmek isteyen Seyit Mansur ve H.K.G.'nin kemik yaşının tespitinde yerine başka bir kızı sokan Mehmet Emin Marangoz.

H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli konuşmalarında şu cümleleri kuruyor:

“… Efendinin görmezden gelme olayı var. Görmüyor yani. Seni yok sayıyo. Ama beni düşün. Ben de bir şey yapamıyorum ki. Niye ne yapabilirsin. Her şey Hocaefendiye çıkıyo. Sorsan bir türlü sormasan. 6 yaşında bi kızı evlendiriyorsun. Ulan bu adam ileride bırakıp giderse ne olur. Hı. Yanlış mıyım?”

“… Ben seni kendi yanımda mutlu görünce, ne bilim senin de benim yanımda mutlu olduğunu zannediyodum demek ki. Garip bir olay, izahı yok. Ben Adem Coşkun'a teklif ettim, Ayşe Hümeyra'yı. (H.K.G.'nin kardeşi) Bacanak olalım diye, yok dedi. Bi Adem Coşkun gibi miydim ben. Beklemedi Adem Coşkun.”

Hocaefendinin “gönlünün aktığı” diğer damat adayı da konuşmalı

Çözümlenen kayıtta, H.K.G. kendisinin başka isimler tarafından istendiğini anlatıyor:

“… Çok garip ya. Çünkü bi tek sen değildin yani. Bi kaç isteyen daha vardı di mi beni 6 yaşındayken… Öyle değil miydi? Böyle konuşulunca mı sen dedin ben istiyim önce diye.”

Kadir İstekli'nin yanıtı çarpıcı ve bir isim daha karşımıza çıkıyor:

“… Niye mi sana vardım diyosun he. Yani bi kaç kere duymuştum ben onu da sonra da hocaefendi de söyledi bana. İsteyenler var diye söyledi. Bi popüler olman lazım. Şimdi böyle zırt diye kız vermezler ki H.K. Şimdi Seyit Mansur'un neyi var? Kendisi Seyittir. (…) Gelmiş, abinin arkadaşı. Şeyh onu o tarafta da seviyo. Hocafendinin öyle bi gönlü akıyo.”

'Evlendiğimizi hocaların hepsi biliyordu'

Bir başka konuşmada da nikah şahitleri konuşuluyor.

H.K.G.: Bizim nikah şahidimiz Adana'daki Osman Hoca di mi.

Kadir İstekli: Adana'daki Osman Hoca, bi de Muhammed Topal var. İki kişi.

H.K.G.: Şey, Osman Hoca bizim Çengelköy'de oturuyodu sanki.

Kadir İstekli: Çengelköy'de (…)

H.K.G: İyi kimseye söylemediler he.

Kadir İstekli: Neyi?

H.K.G.: Nikahı. 2004'de nikahımız kıyıldı.

Kadir İstekli: Yok canım. Söylemesini gerektiren bir husus yok ki. Niye söylesin. 2010 yılında, 2009 yılında o hep zaten piyasaya çıktı yani. (…) Hocaların hepsi biliyordu.