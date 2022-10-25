İşte MHK'nin Ali Palabıyık kararı: Ceza ne olacak?

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, MHK'nın Ali Palabıyık kararını köşesine taşıdı.

Kum "Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcilerinden nasıl bir not alacak? Öncelikle belirtmeliyiz ki, yeni sistemde gözlemciler hakemlere not vermiyor. Görevleri ellerindeki mutad maç raporu dökümanında yer alan kutucukları işaretlemek. ‘Doğru’ veya ‘yanlış’ gibi. MHK bu işaretlemelere göre hakemin notunu çıkarıyor. Gözlemciler maçta ne notu verdiğini bile bilmiyor. Ama şunu söyleyeyim; Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcileri İsmet Arzuman ile Kadir Tozlu’nun MHK’nin değerlendirmesi aynı: Ali Palabıyık formsuzdu. Aldığı kırık nottan dolayı Palabıyık’ın 2-3 hafta dinlendirilmesi bekleniyor." diye yazdı.