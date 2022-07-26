İşte istifa eden AKP'li belediye başkanının gerçek hikayesi: AKP'liler bile darp edildi

Mardin’in Artuklu ilçesinin AKP’li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Ancak sağlık gerekçesini öne süren Tutaşı için ortaya çıkan bilgiler sağlık sorunlarının ötesine işaret ediyor.

Mardin Artuklu Belediyesi’nde kurulan Meclis Denetim Komisyonu, belediyenin birçok yolsuzluk ve usulsüzlüğünü ortaya çıkarmıştı.

HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mardin Artuklu Belediyesi'ndeki Yolsuzluklara İlişkin Araştırma Önergesi vermiş, "2017 yılından beri Sayıştay tarafından Denetim Raporu hazırlanmayan Mardin Artuklu Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyetlerinin mali denetimini yapmak üzere, belediye meclisi kararıyla kurulan meclis denetim komisyonu, Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı tarafından çeşitli yollarla işlevsiz kılınmaya çalışılmış ancak denetim komisyonu çalışmalarını neticelendirmiştir. Denetim komisyonunun hazırladığı raporda birçok yolsuzluk ve usulsüzlük açıkça tespit edilmiştir" demişti.

Söz konusu önerge şu başlıklar öne çıkmıştı:

Belediye’nin Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ve doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlara ilişkin belirlenen yüzde 10’luk sınırı aşarak yaklaşık yüzde 14 seviyesinde 16.556.529,41 TL’lik doğrudan temin yoluyla alımlar gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Kanunda yüzde 10’luk sınırın aşılabileceği yegâne durum olarak Kamu İhale Kurumu’ndan uygunluk görüşü alınması gerektiği belirtirken Artuklu Belediyesi tarafından ilgili kurumdan herhangi bir görüş alınmamıştır.

15.10.2021 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesi sit alanı içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan istinat duvarları yapım işinin onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarı bütçe tertibi ve fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği belirtilmemiştir. Maliyeti 705.000,00 TL olarak belirlenen ve “davetiye usulü” ile gerçekleştirilen ihale için raporda “(…) iki firma teklif vermiştir. Yerinde yapılan incelemede ise metrajların uygulanan iş metrajından yüksek yazıldığı ve yıkılan istinat duvarından kalan taşların da yeni yapılan istinat duvarlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. İlgili ihale şirketlere özel olarak çıkarılmış ve yaklaşık maliyet tutarı belirtilmeden ihale yapılmıştır. Yapılan ihale usulsüz yapılmıştır.” denilmektedir.

Raporda, birçok mal alımı ve hizmet alımı süreçlerinde piyasa araştırma tutanağının hazırlanmamasına, ihalelere giren kimi firmaların gerekli olan evraklarda eksiklikleri olmasına, hak ediş raporlarının bulunmamasına ve yetkili belediye personellerinin imzalarının olmamasına rağmen firmalara ödemelerin eksiksiz bir şekilde yapıldığı da belirtilmiştir.

19.10.2021 tarihinde ödenen temsil ağırlama yemek bedeline ait onay belgesinin açıklama kısmına, iş ile ilgisi bulunmayan “beton asfalt yol yapımı, kilit parke çalışması ve kaldırım yapımı” yazılmıştır. Denetim komisyonunun raporunda belirttiği üzere “temsil ağırlama adına yapılan ödemenin açıklamasında yazılan parke taşı vb. işlerin gösterilmesi kanunen suçtur.”

Raporda, sözleşme bedeli 21.080.962,60 TL olan Mardin ili Artuklu ilçesi muhtelif mahallelerde yol yapım işini üstlenen ve AKP’li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in sahibi olduğu yüklenici firma Şahinler İnş. Mad. San. Tic. A.Ş.’ye yapılan hak ediş ödemelerinin yetkili teknik personellerin imzaları olmadan yapıldığı vurgulanmıştır. Ayrıca, “aynı ihaleye ait birinci hak edişin ataşman defteri incelendiğinde yapılan kutu menfez köprünün nereye yapıldığına dair bilgi verilmemiştir.” denilmektedir. Ödemeleri yetkili personellerin imzası olmamasına rağmen eksiksiz bir şekilde yapılan menfez köprünün nereye yapıldığına, yapılıp yapılmadığına dair bir evrak, belediye kayıtlarında bulunamamıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen mıcır kantar fişleri incelendiğinde, kimi kantar fişinde gideceği yer yazılmamışken gönderilen birçok mıcır kantar fişleri ise bazı meclis üyelerine gönderildiğini göstermektedir.

Denetim Komisyonu’nun bir diğer mühim belirlemesi ise kimi belediye meclis üyelerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesinde belirtilen “meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmünü açık bir şekilde hiçe saydıklarıdır.

AKP'liler darp edildi

Söz konusu tespitleri yapan Denetim Komisyonu'nun kurulması belediyede büyük bir gerilim, ardından da fiziki saldırının konusu olmuştu.

Konuya ilişkin geçtiğimiz şubat ayında Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberde, şu ifadeler yer almıştı:

"Meclis üyelerinin “denetimi sabote etmekle” suçladığı AKP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın “Hiçbiri maliyeci değil, hiçbiri inşaatçı değil” sözleri bugün yapılan Şubat ayı Meclis oturumunun gündemine oturdu. AKP’li Meclis üyeleri Mardin Defterdarlığı’ndan uzman bir heyetin, HDP’li Meclis üyeleri de bağımsız bir denetçinin mali denetim komisyonuna eşlik etmesi yönünde önerge verdi.

Yapılan oylamada AKP’lilerin önergesi HDP’lilerin de desteği sonrası oy birliği ile Meclis’ten geçti. HDP Grubu’nun verdiği önergeye HDP’liler kabul oyu verirken, AKP’li 11 Meclis üyesi ise çekimser kalınca önerge 11 kabul, 10 ret oyuyla Meclis’te kabul edildi.

HDP’nin önergesinin kabul edilmesi ile birlikte Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, oylamayı kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Tutaşı’yı destekleyen grup, çekimser kalan AKP’li Meclis üyelerinin üzerine yürüyerek, tehditler savurdu. Yaşanan tartışmada Tutaşı’yı destekleyen kimi Meclis üyeleri çekimser kalan AKP’li kimi Meclis üyelerine fiziki saldırıda bulunurken, belediyenin kimi personelleri de HDP’li Meclis üyelerine sözlü saldırıda bulunarak, küfürler savurdu."