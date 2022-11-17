İşte İSKİ verilerine göre İstanbul’un nüfusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul nüfusuna ilişkin yeni bir bilgi paylaştı.

İmamoğlu İSKİ’nin su tüketimi verileri üzerinden sayı vererek “Valiliğe mülteci sayısını sordum, ‘1 milyon 200 bin’ dediler. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin. İSKİ’nin su tüketimi verilerine göre 19 milyon 300 bin kişi yaşıyor bu kentte” dedi.

TÜİK’e göre nüfus

TÜİK’in verilerine göre İstanbul için açıklanan son resmi nüfus, 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak biliniyor.

Soylu, Suriyeli sayısını duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da toplam 1 milyon 271 bin 279 Suriyeli olduğunu duyurmuştu.