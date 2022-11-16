İşte ilçe ilçe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'daki ortalama kira fiyatı!

Hayat pahalılığı giderek artarken yurttaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma hakkı giderek ulaşılamaz hale geliyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da kira dağılımı şöyle:

İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 144, son iki yılda ise yüzde 319 artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 94 TL, ortalama kira 10 bin 229 TL oldu.

İstanbul

ANKARA: Konut kiraları son bir yılda yüzde 163, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ankara genelinde ortalama metrekare kira fiyatı 44 TL olurken, ortalama kira 5 bin 466 TL olarak hesaplandı. İncelenen 17 ilçe içinde kiranın 3 bin TL altında olduğu 4 ilçe olması dikkat çekiyor. Merkezi ilçelerde ise rakam 6-7 bin liraya çıkıyor.

Ankara

İZMİR: Şehir genelinde konut kiraları son bir yılda yüzde 154, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ortalama metrekare kira fiyatı 63 TL, ortalama kira 6 bin 932 TL oldu. Farklı illerde gelen taleple birlikte Çeşme, Güzelbahçe ve Urla’da ortalama kira 10-15 bin bandında çıkarken, şehrin merkezi ilçelerinde 7-8 bin TL’ye ulaştı.

ANTALYA: Kiralar bir yılda yüzde 213, 2 yılda yüzde 395 arttı. Şehirde ortalama metrekare kira 89 TL, ortalama kira 10 bin 219 TL oldu.

BURSA: Şehirde konut kiraları son bir yılda yüzde 91, iki yılda yüzde 173 arttı ve ortalama metrekare kira fiyatı 33 TL’ye, ortalama kira 3 bin 974 TL’ye çıktı.