İşte Erdoğan’ın sansürlenen İmamoğlu yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildiği gün Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, ancak İmamoğlu kararına ilişkin tek bir not yer almamıştı.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, konunun Erdoğan'a sorulduğunu ancak yanıtın sansürlendiğini belirtirken, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu Davası’nın sonuçlandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’dan Türkiye’ye dönmekteydi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Ancak yayınlanan haberde İmamoğlu Davası’na ilişkin yorum yapmadığı görülüyordu.

Bu durum dikkatlerden kaçmadı.

Acaba Cumhurbaşkanına sorulmamış mıydı?

Hayır, sorulmuştu!

Hem de mahkeme sonuçlanmadan önce…

Erdoğan, bu soru üzerine “Herkes yargı kararına saygı duymalı” diye yanıt verdi. İddiaya göre, daha sert cümleler de kurdu. Uçaktaki basın mensupları bu açıklamayı bağlı bulundukları gazete ve televizyonlara geçti.

Ancak İletişim Başkanlığı, bu metinden İmamoğlu sorusunu ve yanıtını çıkardı. Haliyle kamuoyu Erdoğan’ın yanıtını öğrenemedi."