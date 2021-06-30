TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün "İşte emperyalizm bu... İsrail aşı imha ediyor" manşetiyle çıktı.
"Emperyalizm insanlığın gördüğü en büyük küresel salgını fırsata çevirmenin derdinde. Aşı patentleri sınırlı sayıda aşı üretilmesine neden olurken, üretilen aşıların büyük çoğunluğuna emperyalist ülkeler tarafından el konuyor.
Aşı üretilemiyor, üretilen aşıya el konuyor, el konulan aşılar kullanılmaz hale geliyor. Büyük ilaç tekelleri kazanıyor, milyonlarca insan ise hayatını kaybediyor."
Gazeteyi okumak için: