İşte atıktan kapanan otoyolun son durumu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları dron kamerasına yansıdı. (İHA)