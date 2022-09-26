İşte asgari ücrette konuşulan zam oranı

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; asgari ücret hesaplanırken enflasyonun göz önüne alınacağını belirtti.

İktidar 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayını işaret etti. Asgari ücret tespit komisyonu Kasım ayında toplanacak.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır." dedi.

2022 yılı başında asgari ücret yüzde 52 oranında artış sağlanarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ikinci bir zam yapılarak yüzde 30 artışla net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltilmişti.