İşte AKP'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları: Borç bitene kadar satış yok, ödemeler memur zammına endeksli artacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal konut projelerinin ayrıntılarını 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi' diyerek açıkladı.

Projeye göre, 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. İlk etap 2 yılda tamamlanacak. 2+1 konutların fiyatı 608 bin lira olacak. Ödemeleri ise 2280 liralık taksitlerle 240 vadeyle yapılacak. 850 bin liralık 3+1 konutlarda da ödemeler 3187 liradan başlayacak.

Sosyal konut projesine başvurmak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1992 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Vatandaş istediği konutu seçemeyecek

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dün TOKİ'nin sitesi çöktü. Bugün ise başvuruların kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde alınması kararlaştırıldı. TOKİ'nin sitesine başvuru yapmak için girince projenin dikkat çeken detayları tek tek ortaya çıktı. "İlk Evim Nasıl Başvururum?" sekmesine girince ulaşılan başvuru bilgilendirme formunda, konut tiplerinin vatandaşın tercihine bırakılmayacağı bilgisi yer alıyor. Sosyal konuttan faydalanmak isteyenler ihale gerçekleştikten sonra kura ile 2+1 ya da 3+1 konutlardan hangisi için başvurabileceğini öğrenecek.

Başvuru ücretli, konutların metrekaresi belirsiz

Sosyal konut projesine kabul alanların ödeyeceği yüzde 10 peşinat dışında bir de başvuru için 500 lira ödenmesi gerekiyor. Vatandaşın hangi konutu alacağının muamma olduğu projede, konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ise projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak.

Şerefiyeli satış: Aynı dairelere farklı fiyat

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Şerefiyeli satış ile birlikte TOKİ aynı konut için farklı fiyatlar belirleyebilecek.

'Mücbir sebeplerle proje gerçekleşmeyebilir' ayrıntısı

Öte yandan başvuru formunda projenin yapılmamasına ilişkin açık kapı bırakılarak "Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ücret asgari, zam azami

Yoksul vatandaşın ev sahibi olabilmesi iddiasıyla AKP iktidarı tarafından propagandası yapılan sosyal konut projesinde Erdoğan'ın söylediği aylık taksit tutarları da sabit kalmayacak. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak aylık taksit ödemelerinde artış gerçekleştirilecek. Enflasyon oranında zam maaşına yansımayan asgari ücretli, enflasyon oranında zam alan memur gibi taksit ödemek zorunda kalacak.

Konut sayısı azalırsa bir kura daha

TOKİ, ihale sonrası konut sayılarında azalma olabileceği ihtimaline ilişkin "İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir" notunu paylaştı. Eğer hak sahibi vatandaş konutunu devretmek isterse borcu bitene kadar devredemeyecek.