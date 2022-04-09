İstasyonlara operasyon: Kaçak akaryakıt satılmış

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara’daki 3 akaryakıt istasyonu, akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirildi.

İstasyonlara yapılan eşzamanlı operasyonla pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izlenimi verildiği öğrenildi.

Tspit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı. (İHA)