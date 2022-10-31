İstanbul’un yeni deniz yolu hatları belli oldu: Avcılar, Bostancı, Maltepe, Adalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor.

İstanbul'da geçen ay yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oluşturulan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından oluşan 7 yeni deniz hattı, 1 Kasım (yarın) itibarıyla yolcularını kabul edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, deniz ulaşımındaki yeni hatlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deniz ve karayollarına entegre çözümler üretildiğini belirten Gökçe, paylaşımında deniz ulaşımının etkilerini sıraladı.

'Yeni hatlarımızı hizmete alıyoruz'

Buğra Gökçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Sn. başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde İstanbul ulaşımına bütüncül bakıyor, deniz ve karayollarına entegre çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda İstanbul’da deniz ulaşımının tüm potansiyelini en verimli şekilde ortaya çıkartacak yeni hatlarımızı hizmete alıyoruz.

Deniz aktarması fiyatlarını yarıya düşerek, deniz ulaşımı kullanımına teşvik ediyoruz.

Yeni şehir hatlarımız ile İstanbul ulaşımında, yolculuk süreleri kısalıyor.

Çevreci, ekonomik ve daha keyifli hale geliyor.

İstanbul’da her şey daha da güzel oluyor."

İşte İstanbul'un yeni deniz yolu hatları...

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Kadıköy-Eyüp 50 dakika

Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.

Ücret tarifesi

1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,

5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,

6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,

14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,

17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,

7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,

8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.