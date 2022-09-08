İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 ve 9 Eylül günleri İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin bilgisi ise BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden yayınlandı.