İstanbul’un bir ilçesinde asgari ücretliye kiralık daire kalmadı

‘Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ tarafından düzenli olarak yayınlanan kiralık konut raporu, eylül ayı verilerini açıkladı.

Raporun yayınlandığı nisan ayında sahibinden.com sitesinde yer alan tüm kiralık daire ilanlarının fiyat ortalaması 17 bin 381 TL iken, eylül ayı itibariyle yüzde 23 artışla bu oran 21 bin 394 TL'ye ulaştı. Raporda, 6 bin TL’nin altında kiralık daire ilanı kalmaması dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre; tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin maaşının tamamını bir ev için vermeye hazır olsa da Kadıköy'de bir kiralık daire tutamıyor.