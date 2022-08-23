İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak olan bakım çalışmalarından kaynaklı olarak planlı elektrik kesinti uygulanacak.

Elektrik kesintilerinin süresinin ise 1.5 ile 8 saat arasında değişiklik göstereceği bildirildi.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece.