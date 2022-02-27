İstanbul'u da saymıştı: Zelenski'nin talebine Rusya'dan yanıt geldi

Kiev ile müzakereler için oluşturulan Rus heyetinde yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ukrayna’da akan kanların durması için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Rudenko, “Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada ne ile gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız, akan kanların durdurulmasının koşullarını görüşmeye hazırız, bunun insanların hayatlarını kurtarmaya yardımı olur” diye konuştu.

Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.

Zelenski ne söylemişti?

Kremlin, Rus heyetinin Ukraynalılarla görüşmek için Belarus'a ulaştığını açıklamasının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakereler için Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.