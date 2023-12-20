İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: TFF görevden alınır, istifa edecek yetkisi yok

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün akşam oynadıkları Trabzonspor maçında gerçekleşen "sahadan çekilme" olayı ve sezon başından bu yana yaşanılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın açıklamaları şöyle:

"Sahadan çekilme kararının Trabzonspor ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir."

'TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettik'

"Tepkilerimizin TFF karşısında göz ardı edilmesi sonrasında dünkü hakem hataları bardağı taşıran son damla olmuştur. Onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye güvenimizi kaybettiğimizi kamuoyuna bildiririz"

"Bu olayın Trabzonspor maçına rastlaması tesadüftür. Hiçbir Trabzonlu ben de daha çok Trabzonlu değildir. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

‘Büyükekşi ile konuştum’

TFF'den saat 3'te aradılar. Sayın Büyükekşi ile konuştuk ve sezon başından bu yana ne düşünüyorsam söyledim. Asla arkasından hiçbir şey konuşmadım. Onun yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Bize daha önce talep etmemize rağmen randevu vermediler. Bugün aradılar ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler."

"Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil."

‘Özür dilemem gereken birisi varsa o da sporcularım ve teknik ekibimdir’

"Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem gereken birisi varsa o da sporcularım ve teknik ekibimdir. Onlar bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim."

‘TFF'nin istifa edecek yetkisi yok’

"TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa yetkisi yok. Haftaya Sivas'a gideceğiz ve oynamaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok."