İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 18 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da yaşanacak su kesintilerine ilişkin uyarıda bulundu.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir".
Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattındaki arızanın onarımı yapılacağından, aşağıdaki programa göre Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir.— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 28, 2022
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