İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı olacak…

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışta Kanlıca-Küçüksu arasında 2,3 km kulaç atacak sporcular, 40 km parkurda pedal çevirerek Asya'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçecek.

Yarış, Küçüksu Çayırı-Çubuklu etabındaki 10 km'lik koşuyla sona erecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa- Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri- Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya- Avrupa) normal seyire devam edecek.

Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu- Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.