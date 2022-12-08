İstanbullular dikkat: 5 gün sürecek

Meteoroloji 8 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.