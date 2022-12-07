İstanbulkart uyarısı: Bu işlemi yapmayanlar aktarmadan faydalanamayacak

İstanbul’daki toplu ulaşımda kullanılan 22 milyon aktif İstanbulkart var. Bunlardan 3 milyonunu kişiselleştirilmemiş kartlar oluşturuyor. 1 Ocak 2023’ten itibaren kartların tümünün kişiselleştirilmiş olması isteniyor.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek.

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresindeki form doldurulabilecek.

İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.