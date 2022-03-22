İstanbul'daki toplu taşıma zammı yarın oya sunulacak: Zam talebi yüzde 50 ila 100 arasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yarın gerçekleştireceği toplantıda toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alacak. Toplantıda, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerine ara zam teklifi oya sunulacak.

İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Bilgili konuya dair, “Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV’den ve ÖTV’den muaf tutulması yönünde devletimizden talebimiz var. Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talep etti. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum" demişti.

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.